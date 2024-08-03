Ученый Куликов рассказал, как кефир снижает риск развития аллергии

Кефир, как и многие кисломолочные продукты имеет свойство снижать риск развития аллергии у человека. Об их свойствах рассказал в интервью Газета.ру заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

«В результате клинических исследований было подтверждено, что в указанных кисломолочных напитках содержатся пробиотики, нормализующие иммуноглобулин Е (IgE)», - рассказал эксперт.

По его словам, это особый белок, который обеспечивает иммунитет и принимает участие в аллергических реакциях.

Куликов также порекомендовал употреблять кисломолочные продукты в сочетании со свежими фруктами, ягодами и злаками, которые содержат высокий уровень антиоксидантов.

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