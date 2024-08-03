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Ученый Куликов рассказал, как кефир снижает риск развития аллергии

По словам эксперта, регулярное употребление кисломолочных продуктов можно усилить в комбинации со свежими фруктами и ягодами.
Глеб Владовский 2024-08-03 10:42:01
© Фото: Ingram Images, Globallookpress

Кефир, как и многие кисломолочные продукты имеет свойство снижать риск развития аллергии у человека. Об их свойствах рассказал в интервью Газета.ру заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

«В результате клинических исследований было подтверждено, что в указанных кисломолочных напитках содержатся пробиотики, нормализующие иммуноглобулин Е (IgE)», - рассказал эксперт.

По его словам, это особый белок, который обеспечивает иммунитет и принимает участие в аллергических реакциях.

Куликов также порекомендовал употреблять кисломолочные продукты в сочетании со свежими фруктами, ягодами и злаками, которые содержат высокий уровень антиоксидантов.

Ранее врач Логина в интервью «Звезде» предупредила, что противоаллергенные могут вызывать отек Квинке.

#в стране и мире #аллергия #ученые #кисломолочные продукты
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