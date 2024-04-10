Врач Логина предупредила, что противоаллергенные могут вызывать отек Квинке

Аллергическая реакция у некоторых людей порой является следствием потребления противоаллергенных препаратов. Такое мнение высказала в интервью «Звезде» врач-иммунолог Надежда Логина.

По ее словам, аллергию вызывают также пыльца растений, пищевые продукты, микрофлора помещений, некоторые аллергены домашних животных.

«То, что абсолютно безвредно для человека, при нарушении защитных реакций организма может вызывать такие серьезные заболевания, как бронхиальная астма, крапивница, дерматит, круглогодичный насморк, который сопровождается другими осложнениями со стороны органов дыхания, холодовая аллергия, фотодерматит», - подчеркнула эксперт.

Врач также рассказала, что отек Квинке - это заболевание, которое может вызываться чаще всего лекарственными препаратами. При этом антигистаминные препараты только снижают проявление аллергии, но не избавляют от заболевания полностью.

Логина отметила, что в связи с резко изменившейся средой обитания человека, в которой есть бытовая химия, бытовые приборы, продукты питания, содержащие консерванты, произошел резкий рост количества аллергических заболеваний.

«Поэтому, если возникают аллергические заболевания, особенно сопровождающиеся отеком слизистых оболочек верхних дыхательных путей, мучительным приступообразным кашлем, приступами удушья, что может быть уже признаком бронхиальной астмы, нужно срочно, немедленно обратиться к врачу и пройти соответствующие обследования», - заключила врач.

Ранее Логина дала рекомендации аллергикам, как не задохнуться в весенний период, особенно в зонах цветения растений.