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Пловец Калина первым из спортсменов РФ завоевал золото на Паралимпиаде

Он стал первым из российских спортсменов, взявших золото на Паралимпийских играх 2024 года.
Игнат Далакян 2024-08-30 22:06:30
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Российский пловец Андрей Калина выиграл золотую медаль на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Он стал первым из российских спортсменов, взявших золото на этих соревнованиях.

Спортсмен стал первым на дистанции 100 метров брассом в категории SB8 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Андрей Калина показал результат 1 минуту 9,02 секунды.

К настоящему моменту российские спортсмены на Паралимпийских играх 2024 года завоевали одну золотую, три серебряных и четыре бронзовые медали.

Паралимпийские игры в Париже проходят с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях участвуют около 4 400 спортсменов из 182 стран. Более 80 атлетов из России получили аккредитации. Они участвуют в турнире под нейтральным флагом.

Напомним, Олимпийские игры 2024 года проходили в столице Франции с 26 по 11 августа. Победу одержала американская сборная с 40 медалями. В турнире участвовали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Однако, они не присутствовали на церемонии закрытия Игр и покинули Париж сразу после завершения соревнований.

#Спорт #Париж #Пловец #Паралимпийские игры #Андрей Калина
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