Минздрав заявил о схожести заболевания от курения вейпа и коронавируса

От курения вейпов и электронных сигарет развивается болезнь EVALI, симптомы которой очень схожи с коронавирусом. Об этом сообщил Минздрав России в официальном Telegram-канале.

«EVALI - острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что как раз пандемия коронавирусной инфекции повлияла на выявляемость болезни.

Среди схожих симптомов выделили температуру, общую слабость и недомогание, кашель и одышку, а также патологические изменения в легких, обнаруживаемые с помощью КТ.

«В отличие от коронавируса, одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушения пищеварительной системы человека», - отметили в Минздраве.

При этом в ведомстве привели статистику Росстата, по которой количество курящих с 2009 по 2023 год уменьшилось на 11%.

Ранее руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян рассказала об опасности этой болезни и ее проявлениях в США.