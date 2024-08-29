МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минздрав заявил о схожести заболевания от курения вейпа и коронавируса

При этом, по данным Росстата, количество курящих с 2009 по 2023 год уменьшилось на 11%.
Мария Зайцева 2024-08-29 11:37:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

От курения вейпов и электронных сигарет развивается болезнь EVALI, симптомы которой очень схожи с коронавирусом. Об этом сообщил Минздрав России в официальном Telegram-канале.

«EVALI - острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что как раз пандемия коронавирусной инфекции повлияла на выявляемость болезни.

Среди схожих симптомов выделили температуру, общую слабость и недомогание, кашель и одышку, а также патологические изменения в легких, обнаруживаемые с помощью КТ.

«В отличие от коронавируса, одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушения пищеварительной системы человека», - отметили в Минздраве.

При этом в ведомстве привели статистику Росстата, по которой количество курящих с 2009 по 2023 год уменьшилось на 11%.

Ранее руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян рассказала об опасности этой болезни и ее проявлениях в США.

#в стране и мире #курение #Вред #здоровье #Минздрав России #болезнь #симптомы #вейп #электронная сигарета
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 