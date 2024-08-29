Минздрав заявил о схожести заболевания от курения вейпа и коронавируса

От курения вейпов и электронных сигарет развивается болезнь EVALI, симптомы которой очень схожи с коронавирусом. Об этом сообщил Минздрав России в официальном Telegram-канале.
«EVALI - острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что как раз пандемия коронавирусной инфекции повлияла на выявляемость болезни.
Среди схожих симптомов выделили температуру, общую слабость и недомогание, кашель и одышку, а также патологические изменения в легких, обнаруживаемые с помощью КТ.
«В отличие от коронавируса, одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушения пищеварительной системы человека», - отметили в Минздраве.
При этом в ведомстве привели статистику Росстата, по которой количество курящих с 2009 по 2023 год уменьшилось на 11%.
Ранее руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян рассказала об опасности этой болезни и ее проявлениях в США.
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