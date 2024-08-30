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Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного

Президент России заявил о вкладе белорусского лидера в развитие отношений двух стран.
Мария Зайцева 2024-08-30 09:55:14
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер поздравил Лукашенко с 70-летием и подписал указ о присвоении ему высшей награды РФ.

Отмечается, что глава Белоруссии награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений стран, укреплении связей между народами и вклад в деятельность Союзного государства.

В телеграмме Путин назвал коллегу настоящим патриотом и мудрым политиком.

«Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем», - говорится в поздравлении.

Ранее сосед Лукашенко рассказал, как Путин ездил на «козле» на малой родине белорусского президента.

#Россия #белоруссия #Владимир Путин #Александр Лукашенко #президенты
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