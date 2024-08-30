Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер поздравил Лукашенко с 70-летием и подписал указ о присвоении ему высшей награды РФ.

Отмечается, что глава Белоруссии награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений стран, укреплении связей между народами и вклад в деятельность Союзного государства.

В телеграмме Путин назвал коллегу настоящим патриотом и мудрым политиком.

«Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем», - говорится в поздравлении.

Ранее сосед Лукашенко рассказал, как Путин ездил на «козле» на малой родине белорусского президента.