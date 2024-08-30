Путин во время визита на малую родину Лукашенко ездил на «козле»

Сосед президента Белоруссии Александра Лукашенко поделился подробностями о приезде главы России Владимира Путина к нему на малую родину. Житель агрогородка Александрия Геннадий Николаенко встретил там Путина в 2018 году, рассказал он РИА Новости.

«Путин приезжал сюда. Я на лавочке сидел, а они по дороге шли пешком. Я баню топлю, на улице сижу. Они идут, я же не буду прятаться. Они: "Здравствуйте" — и дальше пошли. Здоровается всегда», - сказал он про визит российского лидера в 2018 году.

Сосед Лукашенко сообщил, что после этого лидеры стран сели на «козла», то есть модернизированный автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска и поехали к роднику, «Трофимовой кринице».

В то время пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что Путин ел «блины и драники из печи с пылу с жару», а затем оба президента отправились выпить «кристально чистой воды» из родника.

«Автобусы двухэтажные едут, чтобы посмотреть, где президент живет. Много туристов, машины часто ходят. Хорошо, что ездят, хоть веселее», - дополнил сосед.

Геннадий Николаенко заключил, что соседство не доставляет ему неудобств, а только помогает.

«Если бы не президент, у нас бы и дороги не было. А так дорога, асфальт, канализация, вода. Если бы не он, такого бы не было», - признался мужчина.

Александру Лукашенко 30 августа исполняется 70 лет, в июне Путин поздравил его с 30-летием на посту и подчеркнул оказываемое ему доверие от белорусских избирателей.