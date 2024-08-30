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ФСБ задержала двух колумбийцев по делу о наемничестве на стороне ВСУ

По данным следствия, граждане Колумбии принимали участие в боевых действиях на стороне Украины.
Алексей Курильченко 2024-08-30 10:29:40
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании двух граждан Колумбии по делу о наемничестве. По данным следствия, фигуранты уголовного дела принимали участие в боевых действиях на стороне Украины.

Установлены имена задержанных - Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер. Оперативники провели обыски по месту их проживания и обнаружили документы, подтвердившие факт наемничества. Также найдена военная форма украинского образца со знаками различия националистического батальона ВСУ «Карпатская сечь».

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса России.

Ранее международный аналитик и журналист Кристиан Ламеса заявил «Звезде», что наемников из Латинской Америки, в том числе Колумбии, «заманивают» в ВСУ с помощью пропаганды и обещаний значительных выплат. В итоге многие наемники не получили тех денег, на которые рассчитывали, а семьям погибших не предоставляют никаких компенсаций.

 

#в стране и мире #ВСУ #Колумбия #ФСБ РФ #Задержание #Наемники
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