Три украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью

Российские военнослужащие уничтожили три беспилотника ВСУ в небе на Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«29 августа с 20.30 до 21.10 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что сработавшие в регионе дежурные средства ПВО успешно поразили воздушные цели.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России в том числе с помощью БПЛА. Так, 29 августа в небе над акваторией Черного моря российские военнослужащие уничтожили беспилотник ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.