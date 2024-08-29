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Три украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО сработали в регионе с 20:30 до 21:10 мск.
2024-08-29 21:41:47
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Российские военнослужащие уничтожили три беспилотника ВСУ в небе на Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«29 августа с 20.30 до 21.10 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что сработавшие в регионе дежурные средства ПВО успешно поразили воздушные цели.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России в том числе с помощью БПЛА. Так, 29 августа в небе над акваторией Черного моря российские военнослужащие уничтожили беспилотник ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #белгородская область #средства пво
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