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Не менее 20 человек погибли при взрыве смертника в отеле столицы Сомали

Взрыв в отеле Beachview в отеле столицы Сомали унес жизни 20 человек, ответственность за который на себя взяла террористическая группировка «Аш-Шабаб»*.
Дарина Криц 2024-08-03 00:42:44
© Фото: Michael Runkel http imagebroker.com#search Globallookpress

В сомалийской столице Могадишо погибли по меньшей мере 20 человек из-за взрыва смертника. Как сообщило местное издание GaroweOnline, мощный взрыв прогремел в одном из отелей вечером в пятницу.

Отмечается, что после взрыва были слышны выстрелы. Также указано, что за произошедшее на себя взяла ответственность радикальная исламистская террористическая группировка «Аш-Шабаб»* (запрещенная в РФ).

«По меньшей мере 20 погибших, после того как мощный взрыв потряс популярный отель Beachview на пляже Лиидо в Могадишо в пятницу вечером. Сообщалось о выстрелах после взрыва смертника. Полиция находится на месте, опасаясь роста числа жертв. "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за атаку», - указало издание в социальной сети Х.

Это далеко не первое нападение данной исламистской группировки. В июне 2023 года сообщалось об атаке «Аш-Шабаб»* на сомалийский отель Pearl Beach hotel. Тогда жертвами стали девять человек: шесть мирных жителей и трое полицейских, еще 10 человек получили ранения.


* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #террористы #сомали #«Аш-Шабаб» #могадишо #взрыв в отеле
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