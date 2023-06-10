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Девять человек погибли в ходе нападения боевиков на отель в Сомали

Елизавета Егорова
12:23 10.06.2023
В ходе нападения боевиков на отель в Сомали погибли шесть мирных жителей и трое полицейских, еще 10 человек были ранены.
Девять человек погибли в ходе нападения боевиков на отель в Сомали
© Фото: Hassan Bashi, XinHua, Globallookpress
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В ходе нападения террористической группировки «Аш-Шабаб»* (запрещена в РФ) на сомалийский отель «Pearl Beach hotel» погибли девять человек: шесть мирных жителей и трое полицейских. Еще 10 человек были ранены.

«В результате нападения погибли шесть мирных жителей <...> и еще десять были ранены. Трое храбрых сотрудников сил безопасности также погибли», - сообщает агентство Agence France-Presse.

Остальные постояльцы отеля (84 человека) были эвакуированы. Никто из них не пострадал.

Ранее в Сомали подвергся нападению российский самолет. Он участвовал в гуманитарной миссии ООН. Никто не пострадал - пилоты продолжили работать в штатном режиме.

* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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