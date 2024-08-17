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Российские бойцы уничтожили «Ланцетом» бронемашину «Казак» ВСУ

Боевая бронированная машина находилась в районе сосредоточения боевой техники противника, по ней нанесли удар «Ланцетом», цель была уничтожена.
2024-08-17 07:16:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На опубликованных кадрах - уничтожение боевой бронированной машины «Казак» украинских боевиков.

Разведка обнаружила вражескую бронемашину в районе сосредоточения боевой техники противника, после чего по ней нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет». Камера объективного контроля зафиксировала попадание в цель.

Ранее экипаж вертолета Ми-28НМ поразил технику ВСУ в Курской области. Удар наносился управляемыми ракетами «Вихрь», а также неуправляемыми ракетами. Как доложила позже разведка, все указанные цели удалось уничтожить.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #казак #ланцет #боевая бронированная машина
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