Российские бойцы уничтожили «Ланцетом» бронемашину «Казак» ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. На опубликованных кадрах - уничтожение боевой бронированной машины «Казак» украинских боевиков.

Разведка обнаружила вражескую бронемашину в районе сосредоточения боевой техники противника, после чего по ней нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет». Камера объективного контроля зафиксировала попадание в цель.

Ранее экипаж вертолета Ми-28НМ поразил технику ВСУ в Курской области. Удар наносился управляемыми ракетами «Вихрь», а также неуправляемыми ракетами. Как доложила позже разведка, все указанные цели удалось уничтожить.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.