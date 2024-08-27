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ЦАХАЛ заявил об ударах по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

В армии обороны Израиля сообщили, что удар нанесли по военному объекту и ликвидировали террористическую ячейку.
Игнат Далакян 2024-08-27 22:26:02
© Фото: Taher Abu Hamdan XinHua Globallookpress

ЦАХАЛ нанес удары по военной инфраструктуре ливанского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщили в армии обороны Израиля.

Отмечается, что ЦАХАЛ обнаружил «подозрительную воздушную цель», которая летела из Ливана. Один военнослужащий Израиля пострадал в результате падения снаряда. Он доставлен в больницу.

В Telegram-канале армии Израиля говорится, что военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили террористическую ячейку, которая действовала на территории военного объекта «Хезболлы» в районе Одайсех.

«ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по военному объекту и ликвидировали террористическую ячейку», - сообщили в израильской армии.

Кроме того, в заявлении отмечается, что были нанесены удары по районам Шебаа и Ярине на юге Ливана.

Ранее при ударе Израиля по лагерю Нур-Шамс погибли пять человек. ЦАХАЛ атаковал лагерь беженцев в провинции Тулькарм.

#в стране и мире #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #Военная инфраструктура
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