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Десантники с помощью дрона доставили продукты бойцам на берег Днепра

Подобным способом военнослужащие доставляют не только продукты питания, но и боеприпасы, средства связи и лекарства.
2024-08-03 06:49:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения снабжения соединений ВДВ группировки войск «Днепр» в ходе оборонительных действий в Херсонской области доставили воду и продукты подразделениям, которые находятся на левом берегу Днепра и удерживают первую линию обороны. При доставке они использовали квадрокоптер.

С помощью тяжелых «грузовых» квадрокоптеров, которые могут поднимать несколько десятков килограммов полезного груза, военнослужащие доставляют товарищам не только воду и продовольствие, но и средства связи, боеприпасы и горюче-смазочные материалы, а также лекарства.

Этот способ используется тогда, когда доставить необходимое обычным транспортом невозможно. Например, это происходит, когда беспилотники и артиллерийские орудия противника следят за подъездными путями. Такое случается часто: боевики пытаются уничтожить FPV-дронами любой автомобильный транспорт, движущийся в сторону наших позиций.

Ранее десантники также показали, как доставляют боеприпасы на мотоциклах. Военнослужащий с позывным Заяц рассказал о преимуществах мотоцикла при доставке: по его словам, они быстрые, маневренные, и их легко починить, если что-то сломается.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #десантники #Днепр #продукты #Доставка
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