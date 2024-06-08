МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боец Заяц рассказал о плюсах мотоцикла при доставке боеприпасов

На опубликованном видео военнослужащие отрабатывают доставку материальных средств на мотоциклах и при помощи беспилотников.
2024-06-08 05:10:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск «Юг» на полигоне отработали навыки доставки необходимых материальных средств на передовую для бойцов, ведущих боевые действия в районе Часова Яра. Минобороны РФ показало, как десантники учатся оперативно доставлять продукты, воду, средства связи и боеприпасы.

Для этого военнослужащие используют как беспилотники, так и мотоциклы. У каждого способа есть свои преимущества.

БПЛА способны доставить по воздуху до 3,5 кг груза, оставаясь практически незаметными для противника. Минус такого способа - сравнительно невысокая скорость и ограничения по дальности полета. Такой «воздушный» способ применяется в условиях интенсивного огня артиллерии противника и высокой активности его дронов.

Мотоциклист же при должной подготовке может привезти значительно больший груз и проехать значительно дальше и порой быстрее. При этом высокая скорость и маневренность мотоцикла выгодно отличают его от, к примеру, квадроцикла.

«На квадроциклах не очень удобно ездить. Он и не быстрее, и не маневреннее, между деревьев не так быстро проедет. А на этом побыстрее получается. И если даже упадешь, сломается что-то, по-быстрому все сделал и дальше поехал», - рассказал боец с позывным Заяц.

Ивановские десантники в обязательном порядке отрабатывают оба способа, ведь различные условия обстановки в каждом конкретном случае могут полностью исключить один из них.

Ранее наши десантники показали, как при помощи дронов доставляют воду и боеприпасы товарищам на передовой. Оператор подвешивает к беспилотнику груз, тот взлетает и, подлетев к нужной точке, успешно сбрасывает его. За сутки один расчет БПЛА может совершить несколько десятков таких вылетов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #учения #мотоцикл #десантники #полигон #Доставка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 