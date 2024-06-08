Боец Заяц рассказал о плюсах мотоцикла при доставке боеприпасов

Военнослужащие Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск «Юг» на полигоне отработали навыки доставки необходимых материальных средств на передовую для бойцов, ведущих боевые действия в районе Часова Яра. Минобороны РФ показало, как десантники учатся оперативно доставлять продукты, воду, средства связи и боеприпасы.

Для этого военнослужащие используют как беспилотники, так и мотоциклы. У каждого способа есть свои преимущества.

БПЛА способны доставить по воздуху до 3,5 кг груза, оставаясь практически незаметными для противника. Минус такого способа - сравнительно невысокая скорость и ограничения по дальности полета. Такой «воздушный» способ применяется в условиях интенсивного огня артиллерии противника и высокой активности его дронов.

Мотоциклист же при должной подготовке может привезти значительно больший груз и проехать значительно дальше и порой быстрее. При этом высокая скорость и маневренность мотоцикла выгодно отличают его от, к примеру, квадроцикла.

«На квадроциклах не очень удобно ездить. Он и не быстрее, и не маневреннее, между деревьев не так быстро проедет. А на этом побыстрее получается. И если даже упадешь, сломается что-то, по-быстрому все сделал и дальше поехал», - рассказал боец с позывным Заяц.

Ивановские десантники в обязательном порядке отрабатывают оба способа, ведь различные условия обстановки в каждом конкретном случае могут полностью исключить один из них.

Ранее наши десантники показали, как при помощи дронов доставляют воду и боеприпасы товарищам на передовой. Оператор подвешивает к беспилотнику груз, тот взлетает и, подлетев к нужной точке, успешно сбрасывает его. За сутки один расчет БПЛА может совершить несколько десятков таких вылетов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.