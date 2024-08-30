Теннисистка Павлюченкова вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прошла в третий круг Открытого чемпионата США (US Open). Ее соперницей по корту была итальянка Элизабетта Кочаретто. Матч второго круга закончился со счетом 5:7, 6:1, 6:2 в пользу россиянки.

Теперь россиянке предстоит встретиться с польской соперницей - первой ракеткой мира Игой Свентек.

Кроме Павлюченковой в третий круг пробились еще две россиянки - Людмила Самсонова и Анастасия Потапова. Они, соответственно, обыграли представительниц Чехии Марию Боузкову (3:6, 7:6, 6:3) и США Варвару Лепченко (6:3, 6:4).

Сутками ранее сообщалось о прошедшем в третий круг Открытого чемпионата США по теннису россиянине Андрее Рублеве. Победа над соперником из Франции Артюром Риндеркнешем со счетом 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2 обеспечила ему выход в следующий турнир.