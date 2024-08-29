Россиянин Рублев вышел в третий круг US Open в Нью-Йорке

Россиянин Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проводятся в Нью-Йорке.

Во время матча второго круга он обыграл своего французского соперника - Артюра Риндеркнеша. Их встреча окончилась со счетом 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2.

В следующем турнире Рублев сыграет с теннисистом из Чехии Иржи Легечкой. Напомним, что 26-летний российский спортсмен является шестой ракеткой мира. За свою карьеру он выиграл 20 турниров под эгидой ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном и парном разрядах.

При этом у его 29-летнего французского соперника нет побед на турнирах ATP, он находится на 56-й позиции в мировом рейтинге.

Сутками ранее другой известный российский спортсмен Даниил Медведев обошел сербского теннисиста и пробился во второй круг US Open. Его матч с Душаном Лайовичем окончился с результатом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.