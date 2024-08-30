Зубы предка мегалодона нашли в Ростовской области

Палеонтологи Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) выяснили, что 47-41 миллиона лет назад на территории нынешней Ростовской области жил предок мегалодона. Они показали результаты исследования в Historical Biology.

Около 66 миллионов лет назад на юге Европейской части современной России находились мелководные моря. То, что сейчас находят ученые в Поволжье и на Дону - это окаменелые останки животных, которые в них обитали. При этом скелеты акул и скатов быстро разлагаются, так как состоят из хрящевой ткани, поэтому от них до наших дней доходят только зубы. Уже около двадцати лет палеонтологи собирают их в песчаных карьерах Морозовского района Ростовской области, однако теперь они приступили к изучению находок, пишет РИА Новости.

Такой разрыв связан с тем, что эти останки не образуют скопления, их находят по отдельности, а встречаются они довольно редко. Всего за 22 года ученые смогли собрать коллекцию из 740 останков - сравнительно небольшую, как заявил доцент кафедры исторической геологии и палеонтологии Евгений Попов.

Он также рассказал, что особый интерес представляют крупные зазубренные зубы, принадлежащие предкам мегалодонов. Длина тела этих акул, по имеющимся данным, превышала 15 метров.

Как сообщил Евгений Попов, информация о том, как протекала эволюция жизни на планете, поможет более точно предсказывать изменения в животном мире при климатических колебаниях.

Ранее ученые реконструировали лицо женщины-неандертальца, жившей 75 000 лет назад. Ее скелет археологи раскопали в 2018 году, череп был сплющен и разбит, однако ученые скрепили обломки и отсканировали его.