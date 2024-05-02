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Ученые реконструировали лицо 75 000-летней женщины-неандертальца

Археологи раскопали ее скелет в 2018 году в пещере Шанидар Иракского Курдистана. Череп был сплющен до двух сантиметров и разбит более чем на 200 фрагментов.
Ирина Егорова 2024-05-02 17:50:36
© Фото: BBC Studios, Джейми Саймондс

Ученые-археологи из Британии воссоздали лицо неандертальской женщины, жившей 75 тысяч лет назад, говорится в заявлении на сайте Кембриджского университета. Ее скелет был раскопан в 2018 году в пещере Шанидар Иракского Курдистана, куда часто приходили неандертальцы хоронить покойников. Череп был сплющен до двух сантиметров и разбит более чем на 200 фрагментов. Сначала археологи скрепили обломки специальным клеем и извлекли его с прилегающим грунтом. По словам палеоантрополога Эммы Помрой, кость может быть настолько мягкой, что по консистенции напоминает печенье, смоченное в чае. Потом, уже в лаборатории, клей разбавили и соединили фрагменты вручную. Далее череп отсканировали, сделали копию с помощью 3D-принтера.

«Черепа неандертальцев имеют огромные надбровные дуги и отсутствие подбородка, а также выступающую среднюю часть лица, что приводит к более выступающим носам. Но воссозданное лицо предполагает, что в жизни эти различия не были столь резкими», - рассказывает Помрой.

Чтобы реконструировать лицо, палеохудожники добавили слои искусственных мышц и кожи. Считается, что это наиболее хорошо сохранившаяся находка неандертальца, обнаруженная в этом столетии. Ученые предполагают, что на момент смерти женщина была уже в преклонном возрасте - ей примерно 40 лет, а ее рост составлял 150 сантиметров. Пол, как и возраст, удалось определить по исследованию зубов.

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