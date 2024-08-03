ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Петровский район Донецка

Украинские националисты сбросили с БПЛА на Донецк взрывоопасный предмет. Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, атака была совершена в 22:45 в Петровском районе города.

«Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 22.45 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», - говорится в сообщении ведомства.

О пострадавших или погибших не сообщается. Ранее в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ в поселке Еленовка (ДНР) умер 47-летний мужчина. Вражеский беспилотник атаковал автомобиль, в котором он находился.