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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Петровский район Донецка

Атака произошла в 22:45 в Петровском районе города.
Анастасия Бобылева 2024-08-03 00:03:23
© Фото: DNR_SCKK Telegram

Украинские националисты сбросили с БПЛА на Донецк взрывоопасный предмет. Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, атака была совершена в 22:45 в Петровском районе города.

«Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 22.45 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», - говорится в сообщении ведомства.

О пострадавших или погибших не сообщается. Ранее в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ в поселке Еленовка (ДНР) умер 47-летний мужчина. Вражеский беспилотник атаковал автомобиль, в котором он находился.

#в стране и мире #Донецк #ВСУ #атака
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