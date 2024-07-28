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Мужчина погиб в ДНР в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ

Инцидент произошел в поселке Еленовка. Погибшему было 47 лет.
Ирина Егорова 2024-07-28 19:31:55
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Беспилотник Вооруженных Сил Украины атаковал автомобиль в поселке Еленовка Донецкой Народной Республики. В результате чего погиб 47-летний мужчина. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Также повреждения получила котельная в Донецке и многоквартирный жилой дом.

Обстрелы со стороны украинских националистов приходятся и по Белгородской области. Вечером 28 июля дрон также попал в легковушку в Устинске.

Машина в этот момент находилась в движении - у нее выбиты почти все стекла, на корпусе видны повреждения от осколков.

#беспилотник #ДНР #ВСУ #атака #дрон-камикадзе
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