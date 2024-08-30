Япония заразила реки тифозными бактериями при столкновении с СССР

В 1939 году в боях против советской армии на реке Халкин-Гол японцы впервые применили бактериологическое оружие. Подробности пограничного конфликта и противостояние Красной армии совместно с монгольскими частями японским захватчикам, вторгшимся на территорию Монгольской Народной Республики, опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В частности. представлен рассекреченный документ - протокол допроса в январе 1947 года японского старшего унтер-офицера Хаяси Кадзуо, который в период с 1938 по 1941 годы служил казначеем в части «Исии Сиро», располагавшейся в поселке Хейбо в 30 километрах от Харбина. Японец рассказал о назначении этой части и ее устройстве.

«Истинное назначение части "Исии Сиро" тщательно скрывалось от посторонних и все то, что делалось в лабораториях, знали только те лица, которые работали в этих лабораториях. За время моей службы в части "Исии Сиро" с октября 1938 года по февраль 1941 года мне стало известно, что эта часть разрабатывала практически методы применения бактерий в будущей войне с Советским Союзом и тактику бактериологического нападения», - рассказал японец на допросе.

Также Кадзуо уточнил, что в 1939 году при столкновении японских войск с советскими на границе Монголии часть «Исии Сиро» произвела три опыта по заражению местности с целью поражения войск противника. Кадзуо добавил, что при отступлении японская армия выбирала местность, где предполагалось сосредоточение частей Красной Армии, после чего она заражалась.

«Для распространения бактерий применялись воды рек Харуха и Хорустен. <...> Опыты по заражению местности брюшнотифозными бактериями были произведены в ночь на 29, 30 и 31 августа 1939 года», - уточняется из текста допроса.

Затем в конце сентября - начале октября отряд вернулся в Хейбо. Но уже в июле 1940 года в Харбине среди населения наблюдалась большая заболеваемость тифом. Кроме этого, в июне-августе 1940 года японская армия применила бактерии чумы в китайском Чанчуне.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.