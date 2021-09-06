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Опыты на живых людях и страшные пытки: как Квантунская армия Японии расправлялась с военнопленными

Анна Назайкина
Россина Бодрова
11:14 06.09.2021
Уникальные документы представили на научно-практическим форуме «Хабаровский процесс».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Martin Fejer, Globallookpress
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Центральный архив ФСБ в рамках проекта «Без срока давности» рассекретил материалы Хабаровского судебного процесса года над японскими преступниками в 1949 году. И в этих документах есть шокирующие подробности того, как действовала Квантунская армия.

Уникальные материалы представили на научно-практическим форуме «Хабаровский процесс». Приветственную телеграмму его участникам направил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что обнародование страшных фактов о войне необходимо для сохранения исторической памяти.

Снимки - подлинники. Им уже 72 года. Фотографу, который в 49-м работал в доме офицеров на Дальнем Востоке, удалось запечатлеть историю - «Нюрнберг на Амуре», он же - Хабаровский процесс, где судили японских медиков и военнослужащих после окончания Второй мировой войны.

«Японцы сделали лагерь, окружили проволокой ,выжгли 300 домов мирных китайцев, начались варварские эксперименты... заражение тифом ,чумой, сибирской язвой, другими опасными заболеваниями», - рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Три цифры, которые приводили в ужас - 731. Темное пятно на восходящем солнце - номер отряда в районе Японского Харбина. В то время, как Красная Армия проводила против немецкого союзника Маньчжурскую операцию, в Японии взяли курс на создание бактериологического оружия. А первыми подопытными становились военнопленные.

«Солдат Советской армии Демченко, который в категорической форме отказался давать какие-либо сведения о Советском Союзе. С моего разрешения к нему применялись меры физического воздействия, его следователи подвергали пытке, подвешивая его за руки, за ноги к балке. Демченко все же показания не давал. Тогда я решил его физически уничтожить и с этой целью отправил его в 731-й отряд», - говорится в документах.

Это воспоминание Кендзи Ямагиси, заместителя начальника концлагеря «Хогоин», что в переводе с японского означает «Приют». Однако ничего общего с заботой и состраданием у этого названия не было. О секретном отряде теперь знает все человечество - документы впервые раскрывают на Лубянке.

Не один, не два, а целых 26 томов потребовалось для разоблачения злодеяний японских военных. И здесь есть на что обратить внимание: собственноручные показания на японском языке, холоднокровные подробности.

Сиро Исии, он же чумной доктор, - предводитель отряда, в котором проводили страшные опыты над людьми. Все в подробностях изложено в материалах дела.

«Есть показания одного человека, который служил в так называемом политико-воспитальном подразделении отряда №731. Он получил задание, что нужно 3 тысячи булочек нашпиговать брюшным тифом и другими опасными бактериями, и они это сделали. Потом раздали китайским военнопленным и отпустили их по домам», - рассказал Александр Звягинцев, заслуженный юрист РФ, заместитель директора Института государства и права РАН.

Лабораторные задания выходили и за пределы лагеря. Биологического оружия было достаточно, чтобы уничтожить целое государство.

«Так, в 1939 году при отступлении японской армии в Китае были вылиты болезнетворные бактерии. В 1940 году отряд 731 сбросил с самолета зараженных чумой блох в районе города Нинбо, Китай», - напомнил Рафик Шахалиев, генеральный директор государственного архива Хабаровского края.

В Хабаровске, где в прошлом веке судили японцев за преступления против человечества, сохранились редкие материалы. На портретах - начальники санитарных управлений, которые и отдавали приказы. В государственном архиве есть любопытные рисунки, предположительно, дело рук китайских заключенных. На них была отражена их жизнь, быт, досуг и никаких мрачных картин нет.

Были ли рисунки заказными, или правдивыми - история умалчивает. Зато рассекреченные документы говорят сами за себя. В подлиннике приговора Токийского трибунала о планах японской оккупации СССР, кажется, учли все - и места нападений, и погодные условия, но не учли лишь одно - разгром Квантунской группировки и полную капитуляцию Японии. За время существования фабрики смерти погибли, по некоторым оценкам, от трех до десяти тысяч людей. И если бы не расследование в рамках Хабаровского процесса, виновных бы никто не наказал.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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