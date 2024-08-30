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На фотовыставке в Донецке представили самого молодого Героя России

Самый молодой боец, представленный на выставке - Илья Каркавин, он получил звание Героя России в 19 лет.
Анастасия Бобылева 2024-08-30 02:58:57
© Фото: Российское военно-историческое общество

В Донецке открылась фотовыставка Российского военно-исторического общества (РВИО) «Герои и подвиги», посвященная участникам спецоперации. Стенды поставили на площади Героев Сталинграда. В церемонии открытия участвовали заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко и заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков.

Всего на выставке представлены 39 героев. Это танкисты, летчики, артиллеристы, десантники, мотострелки и морпехи. Самый молодой среди них - Илья Каркавин, ставший Героем России в 19 лет.

«Если мы вспомним Великую Отечественную войну, то там тоже воевали девятнадцатилетние. Во Ржеве стоит мемориал Советскому солдату. Этому парню тоже 19 лет. На Чудском озере находится мемориал Александру Невскому с дружиной. Александру Невскому, когда он разбил шведов на Неве, тоже было 19 лет», - заявил Николай Овсиенко.

Выставку подготовили при участии Министерства обороны РФ. Близкие героев помогли при организации стендов, предоставив материалы и фотографии из семейных архивов.

Это не первая выставка «Герои и подвиги» в Донецке. До нее еще одна была открыта на бульваре Пушкина в 2023 году. Всех героев, представленных на стендах, можно увидеть в онлайн-версии выставки.

На форуме «Армия-2024» также поставили стенды с фотографиями отличившихся участников спецоперации. Этот проект реализуют на форуме каждый год, начиная с 2022.

#в стране и мире #РВИО #Фотовыставка #СВО #герои и подвиги
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