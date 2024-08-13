Фотовыставка о подвигах героев СВО открылась на форуме «Армия-2024»

На форуме «Армия-2024» открылась фотовыставка РВИО «Герои и подвиги», посвященная участникам спецоперации. Стенды находятся на центральной аллее КВЦ «Патриот».

Всего в рамках проекта представлены 40 стендов, все они рассказывают о подвигах героев СВО. На фотографиях - наши танкисты, летчики, артиллеристы, десантники, бойцы мотострелковых частей, морской пехоты и не только.

Выставка на форуме «Армия» проходит регулярно с 2022 года, однако в этом году программа РВИО расширилась, и теперь аналогичные выставки проходят почти во всех регионах. Стенды создаются с помощью близких, которые присылают материалы о героях и фотографии из семейных архивов. Благодаря этому посетители могут увидеть весь жизненный путь участника спецоперации, об этом рассказала научный сотрудник Российского военно-исторического общества Виктория Петракова.

Одними из первых выставку посмотрели ветераны боевых действий, сотрудники МЧС и МО РФ и представители иностранных делегаций.

Ранее на форуме «Армия-2024» показали инновационные разработки российского оборонно-промышленного комплекса. Среди них были машины «медицинского спецназа».