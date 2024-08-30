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Экономист Сакс: военные США сами принимают решения в боях на Украине

По его словам, они, несмотря на то, что представляются как наемники, принимают решения.
Глеб Владовский 2024-08-30 22:17:31
© Фото: defense.gov

Американские военнослужащие принимают активное участие в боевых действиях на Украине, выдавая себя за наемников. Такое заявление сделал экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Мы в состоянии горячей войны, потому что не только финансируем, поставляем оборудование, имеем цели, стратегию, советуем, но еще и располагаем персоналом на месте», - заявил он.

Сакс также подчеркнул, что военные также принимают решения, и это является причиной тревоги для России.

Ранее международный аналитик и журналист Кристиан Ламеса в беседе со «Звездой» заявил, что США оказывают влияние на наемников из Колумбии, которые воюют в рядах ВСУ. Им обещали огромную выгоду, но на делеони не получили тех денег, на которые рассчитывали. 

#в стране и мире #ВСУ #американские наемники #джеффри сакс
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