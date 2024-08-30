Американские военнослужащие принимают активное участие в боевых действиях на Украине, выдавая себя за наемников. Такое заявление сделал экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Мы в состоянии горячей войны, потому что не только финансируем, поставляем оборудование, имеем цели, стратегию, советуем, но еще и располагаем персоналом на месте», - заявил он.

Сакс также подчеркнул, что военные также принимают решения, и это является причиной тревоги для России.

Ранее международный аналитик и журналист Кристиан Ламеса в беседе со «Звездой» заявил, что США оказывают влияние на наемников из Колумбии, которые воюют в рядах ВСУ. Им обещали огромную выгоду, но на делеони не получили тех денег, на которые рассчитывали.