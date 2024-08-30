В Белгородской области два человека пострадали от атак ВСУ

В Белгородской области два мирных жителя пострадали в результате атаки украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавшие с различными осколочными ранениями доставляются бригадами СМП в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», - говорится в сообщении.

По данным главы региона, кровля, фасад и остекление торгового объекта получили повреждения. Полностью сгорел легковой автомобиль, еще четыре автотранспорта посечены осколками. На местах происшествий работают экстренные службы.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. Так, 30 августа в результате атаки украинского беспилотника пострадал глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев.