Врач Богданец рассказала, что лечения у болезни EVALI нет

Лечения у так называемой «болезни вейперов» EVALI нет, оно только симптоматическое. Об этом рассказала в беседе со «Звездой» врач-терапевт Ирина Богданец.

«Как такового протокола лечения болезни, вызванной вейпами, не существует. Лечение симптоматическое. И в тяжелых случаях единственным методом лечения является искусственная вентиляция легких. Легочная ткань разрушается практически так же как при COVID инфекциях в тяжелых случаях», - объяснила медик.

Она также предрекла эпидемию заболевания, если электронные сигареты будут также популярны.

«Сейчас эта болезнь стала распространяться больше, чем в предыдущие годы. Если мы будем идти по тому же пути, если люди будут так же увлекаться вейпами, то возможна даже эпидемия данного заболевания. Которое диагностируется достаточно сложно. Лечения у него нет. А последствия бывают тяжелыми», - врач-терапевт.

Диагноз EVALI начали ставить с 2019 года. В Соединенных Штатах, когда парить стало модно. Тысячи пациентов попадали в реанимации с вейп-синдромом. Только в 2020-м там фиксировали около 3000 заболевших. И 68 смертей.

Ранее в Минздраве заявили, что от «болезни вейперов» спасут лишь госпитализация и ИВЛ. В министерстве сообщили, что трети заболевших требуется искусственная вентиляция легких.