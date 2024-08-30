Ветераны СВО эвакуировали раненых военнослужащих из Курской области

В Курской области эвакуировать раненых военнослужащих помогают добровольцы из ассоциации ветеранов СВО. Это опытные бойцы, которые сами противостояли врагу на разных направлениях спецоперации и участвовали в освобождении некоторых населенных пунктов, но из-за ранений уволились со службы. Работают с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям под координацией МЧС.

Раненых военнослужащих вывезли прямо из боя. На ходу им оказали первую помощь: кому наложили жгут, кому повязку и гипс.

В группе эвакуации - добровольцы из Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Закаленные в сражениях опытные бойцы, которым пришлось покинуть ряды Вооруженных сил, чаще всего из-за ранений, они сами приехали в Курскую область. Чтобы помогать, ветераны это умеют.

«Здесь все-таки интенсивность боевых действий приводит к тому, что большинство ранений у ребят именно стрелковые. Стрелковый контакт в отличии от Донбасса здесь намного чаще», - отметил командир группы эвакуации Алексей Савин.

Они помогают не только военным. Когда противник вторгся на курскую землю, ветераны СВО вывозили из опасных районов, мирных жителей приграничья.

В кузове, который укрыт специальной маскировочной сетью может поместиться восемь человек. Машина оснащена системой РЭБ, но все равно некоторые участки представители Ассоциации ветеранов СВО проезжают на большой скорости. Есть риск атаки вражеских FPV-дронов.

Как и в боях в Донбассе, эти люди каждый день рискуют жизнью.

«Неоднократно попадали под артиллерийский обстрел, но до стрелкового контакта естественно не доходило. Так как мы сейчас в большей степени являемся волонтерами, то только гладкоствольные охотничьи ружья личные - это как средства антидроновой борьбы», - объяснил председатель Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса.

За рулем Максим Демидов - опытный водитель - участвовал в освобождении Артемовска. Он точно знает где и когда прибавить газа. Чем ближе к передовой, тем больше в небе дронов.

«Скорость - смотреть и маневрировать. Одним словом - держать ухо в остро. Потому что приоритетными целями является эвакуированные автомобили, скорая помощь», - рассказал водитель эвакуационного автомобиля Максим Демидов.

Вся работа - с колес! С передовой трехсотых, то есть раненых, везут в серую зону - в место эвакуации, затем в пункт медицинской помощи. И уже здесь бойцам оказывают квалифицированную помощь уже профессиональные врачи. Далее пациентов развозят по больницам.

«Я здесь убедился, что улыбка, шутка, поддержка эмоциональная очень сильно придает ребятам уверенности. Разговоры о родных, о близких. Это вызывает у них теплоту, уверенность. Они за это цепляются. Это помогают им выстоять», - сказал сопредседатель Кузбасского Союза ветеранов СВО, член Союза писателей России Виталий Дорофеев.

И ветераны снова собираются к линии фронта. Медлить в их деле нельзя! Ассоциация работает в тесной связке с Министерством обороны, МЧС и властями региона. Цель общая - помогать людям.

Ранее волонтеры показали эвакуацию маломобильных жителей Курской области. Среди вывезенных из Глушковского и Рыльского районов многие не способны передвигаться самостоятельно, поэтому им оказали помощь.