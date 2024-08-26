Волонтеры показали эвакуацию маломобильных жителей Курской области

За время боевых действий в Курском области уничтожены более 5 800 украинских боевиков и наемников, 544 единицы бронетехники, 37 артиллерийских орудий, 16 установок ЗРК и РСЗО в основном производства стран НАТО. Вместе с отражением нападения проводится эвакуация мирного населения. В течение суток почти 3,5 тысячи жителей из пяти районов покинули регион. Многим из них отъезд дается с трудом, и не только из-за атак дронов и минометных обстрелов.

Например, Валентине Владимировне из Глушковского района трудно ступать на больную ногу, но от помощи она отказывается - говорит, что надо больше ходить самой. С ней уехали ее внучки и внук. Володя в семье самый младший - ему всего семь.

Из окрестностей Глушково волонтеры также вывезли ветерана Великой Отечественной войны. Его пришлось выносить из дома на руках и укладывать на сидения микроавтобуса.

Среди жителей Курского приграничья много тех, кто не может по состоянию здоровья самостоятельно передвигаться. Во время обстрелов со стороны боевиков городов и поселков Глушковского и Рыльского районов, спускаться в подвалы им помогали родственники и соседи. Там они сидели или лежали под землей по несколько часов при температуре в пять-семь градусов.

Волонтеры эвакуируют людей малыми группами на бронированных автомобилях. На маршруте движения есть место для пересадки жителей в точно такой же транспорт. Такой подход упрощает логистику передвижений и позволяет первой команде волонтеров быстрее вернуться в поселок за очередной группой мирных жителей.

Одного из жителей Глушково команде волонтеров удалось вывезти по мосту через Сейм, когда боевики ВСУ уже били по нему, но еще не разрушили окончательно. Сейчас уже тех, кто живет по ту сторону переправы, спасатели и добровольцы эвакуируют на лодках.

Автобусы развозят людей по пунктам временного размещения. Кто-то планирует остановиться на время у родственников. Эвакуация мирных жителей продолжается.

Ранее эвакуированные жители Курской области рассказали, как живут в пунктах временного размещения. Ради них туда приезжают артисты и дают концерты, чтобы показать свою поддержку.