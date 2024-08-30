Министры обороны стран ЕС не согласовали отмену запрета на удары по РФ

Министры обороны стран Евросоюза не пришли к единому мнению касательно отмены ограничений на удары ВСУ европейским оружием по территории России. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По словам дипломата, достичь соглашения помешали опасения ряда государств начала войны с Россией при снятии запрета на удары.

«Моя позиция заключается в том, что необходимо предоставить Украине возможность поражать те места, откуда ведутся атаки на нее с территории России», - цитирует его слова радио Sputnik.

Он также подчеркнул, что страны ЕС имеют свое мнение, и они решили оставить такое решение на уровне отдельных стран Евросоюза.

Ранее сообщалось что главы МИД стран ЕС не пришли к единому мнению о снятии ограничений на удары по территории России.