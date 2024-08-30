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Министры обороны стран ЕС не согласовали отмену запрета на удары по РФ

По словам Борреля, государства опасаются полномасштабного конфликта с Россией.
Глеб Владовский 2024-08-30 20:16:53
© Фото: Wilfried Wirth httpimagebroker.com#search Globallookpress

Министры обороны стран Евросоюза не пришли к единому мнению касательно отмены ограничений на удары ВСУ европейским оружием по территории России. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По словам дипломата, достичь соглашения помешали опасения ряда государств начала войны с Россией при снятии запрета на удары.

«Моя позиция заключается в том, что необходимо предоставить Украине возможность поражать те места, откуда ведутся атаки на нее с территории России», - цитирует его слова радио Sputnik.

Он также подчеркнул, что страны ЕС имеют свое мнение, и они решили оставить такое решение на уровне отдельных стран Евросоюза.

Ранее сообщалось что главы МИД стран ЕС не пришли к единому мнению о снятии ограничений на удары по территории России.

#в стране и мире #ЕС #ВСУ #евросоюз #Жозеп Боррель
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