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Журналистке The Times закроют въезд в РФ после поездки в Суджу

В российском посольстве отметили, что пособничество укрофашистам останется пятном на репутации британской газеты и лично Филп.
Игнат Далакян 2024-08-30 19:14:48
© Фото: Кэтрин Филп, Х

Въезд журналистки британской газеты The Times Кэтрин Филп в Российскую Федерацию будет закрыт после поездки в Суджу. Об этом сообщило посольство РФ в Лондоне.

В заявлении ведомства говорится, что в издании, где работает журналистка, опубликован репортаж из российского города, который в настоящее время оккупирован украинскими боевиками. Отмечается, что она прибыла в Суджу в одной компании с захватчиками, грубо нарушив правило работы иностранных журналистов на российской территории.

«Пособничество укрофашистам, восхваляющим Бандеру, Шухевича и других прихвостней третьего рейха, останется пятном на репутации редакции "Таймс" и лично Филп», - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерами западных журналистов, которые приехали в Курскую область на броневиках ВСУ. По словам дипломата, они имели возможность легально попасть в регион, но не воспользовались ею.

#Россия #в стране и мире #журналистка #запрет на въезд #Суджа #Кэтри Филп
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