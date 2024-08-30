Глава белгородского села пострадал от FPV-дрона при объезде территории

В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Петровка во время обследования территории после обстрела был ранен глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев. FPV-дрон ударил боковую часть его автомобиля, пострадавшего бойцы самообороны и участковый передали бригаде скорой, отвезшей его в больницу в Белгороде.

Отмечается, что у Старцева минно-взрывная травма, осколочные ранения предплечий, рук, живота и мягких тканей головы.

Вторым пострадавшим стал хозяин дома в Петровке, изначально отказавшийся от госпитализации. Бойцы самообороны доставили его в Октябрьскую районную больницу с черепно-мозговой травмой, ссадинами на голове, спине и бедре.

Ранее стало известно об одном сбитом над территорией Белгородской области БПЛА за ночь.