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Глава белгородского села пострадал от FPV-дрона при объезде территории

Два мирных жителя пострадали в Белгородской области при атаке ВСУ.
Мария Зайцева 2024-08-30 11:42:40
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Петровка во время обследования территории после обстрела был ранен глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев. FPV-дрон ударил боковую часть его автомобиля, пострадавшего бойцы самообороны и участковый передали бригаде скорой, отвезшей его в больницу в Белгороде.

Отмечается, что у Старцева минно-взрывная травма, осколочные ранения предплечий, рук, живота и мягких тканей головы.

Вторым пострадавшим стал хозяин дома в Петровке, изначально отказавшийся от госпитализации. Бойцы самообороны доставили его в Октябрьскую районную больницу с черепно-мозговой травмой, ссадинами на голове, спине и бедре.

Ранее стало известно об одном сбитом над территорией Белгородской области БПЛА за ночь.

#в стране и мире #белгородская область #пострадавшие
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