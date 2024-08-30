В Эстонии перестанут переводить законы на русский язык. Об этом заявило Министерство юстиции и цифровых технологий страны.

Телерадиовещательная компания ERR сообщает, что эта мера принята для экономии бюджетных средств.

«Этот шаг позволит сэкономить деньги, не влияя на понятность эстонского правового порядка и функционирования права», - говорится в сообщении.

Издание со ссылкой на министра юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийзу Пакосту пишет, что отныне в стране юридическую силу будут иметь только правовые акты, которые были опубликованы на эстонском языке в официальном издании правительства страны Riigi Teataja.

Отмечается, что около половины действующих законов переведены на русский язык. На обновление русских переводов министерство тратило около 13 тысяч евро в год. При этом, как говорится в издании, переводы законов на английский язык также публикуются в Riigi Teataja и постоянно обновляются.

Ранее Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Российской Федерацией. Как отмечают эстонские власти, время пересечения границы может увеличиться, а поток людей, наоборот, станет меньше.