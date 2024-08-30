Боец ВС РФ показал, во что превратился MaxxPro ВСУ после удара дрона

Оператор БПЛА отправил FPV-дрон на бронетранспортер MaxxPro с боевиками ВСУ. Как выглядит после удара машина, показал «Звезде» один из бойцов ВС РФ.

«Удар пришелся в двигатель, также кумулятивная струя попала на стекло. Стекло очень крепкое, но часть стекла вытекла», - объясняет он.

Этот MaxxPro боевики попытались максимально обезопасить, обшив со всех сторон противокумулятивными решетками. Но сверху, где находится башня с крупнокалиберным пулеметом и сам капот не защитили. Разведчики «Отважных» разглядели и отправили птицу. Такая тактика выявления слабого места и точечного удара помогла бойцам сжечь немало западной техники.

«Abrams, пикапы бронированные, Bradley и MaxxPro. Эта машина ехала на ротацию личного состава противника», - говорит оператор БПЛА с позывным Спас.

На машине побитые колеса, когда наши военнослужащие буквально отбивали машину у противника, который тоже хотел ее эвакуировать себе. Машина конечно сильно помята, но большая часть целая и наши бойцы ее хотят восстановить. И обязательно сотрут тактический знак ВСУ в виде крестов, которые в СМИ часто сравнивали с немецкими крестами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.