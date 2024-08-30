Судья ВС Татарстана Юсупов оправдался за гражданство США у своих детей

Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов рассказал о гражданстве Соединенных Штатов у его детей.

В комментарии ИА Регнум он отметил, что предоставлял российским властям данные о наличии второго гражданства у членов семьи. По его словам, его дети получили паспорта после рождения в Нью-Йорке. Он также подтвердил, что против его родных возбуждено уголовное дело.

«Есть такое дело. Но если вы откроете закон о гражданстве, то поймете, что никакого состава преступления нет», - объяснил судья ВС Татарстана.

Согласно статье издания, 30 августа появилась информация, что судью Верховного суда Татарстана могут уволить, а в отношении его супруги Эльвиры и сына Гаяза возбуждено уголовное дело о сокрытии информации о наличии американского гражданства. Паспорт США также оказался у его дочери Наили.

Согласно статье 11 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», гражданин РФ обязан уведомлять о каждом факте приобретения гражданства иностранного государства или получения вида на жительство или другого документа, подтверждающего право проживания российского гражданина на территории другого государства.

Ранее было утверждено новое положение о паспорте гражданина России. Данные регламенты обновили в прошлом году в связи с принятием нового закона о гражданстве.