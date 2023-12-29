Правительство утвердило новое положение о паспорте гражданина РФ

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил новое положение о паспорте гражданина РФ, образец и описание этого документа. Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Данные регламенты обновлены в связи с принятием нового закона о гражданстве. Пока паспорта в России будут оформлять на прежних бланках - пока они не закончатся.

Ранее в России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд. Они касаются тех россиян, кому временно ограничили право на выезд из страны.