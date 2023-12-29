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Правительство утвердило новое положение о паспорте гражданина РФ

Пока паспорта в России будут оформлять на прежних бланках - пока они не закончатся.
Владимир Рубанов 2023-12-29 22:53:01
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил новое положение о паспорте гражданина РФ, образец и описание этого документа. Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Данные регламенты обновлены в связи с принятием нового закона о гражданстве. Пока паспорта в России будут оформлять на прежних бланках - пока они не закончатся.

Ранее в России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд. Они касаются тех россиян, кому временно ограничили право на выезд из страны.

#михаил мишустин #Регламент #правительство РФ #паспорт рф
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