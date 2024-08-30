БМП ВСУ охватило пламенем после ударов «Ланцетами» в Курской области

Операторы дронов продолжают кошмарить украинских националистов в Курской области. Очередные две украинские БМП превратились в ничто после ударов российских дронов-камикадзе «Ланцет».

Кадры, снятые с высоты птичьего полета с помощью беспилотника, публикует Министерство обороны РФ. На записи показано, как после точных попаданий в местах ударов появляется вспышка, техника горит и дымится.

Вражеские БМП засекли в ходе разведки подразделения специального назначения группировки войск «Север».

Отметим, что ВС РФ регулярно применяют «Ланцеты» в зоне боевых действий. Накануне Минобороны показало, как операторы дронов разносят украинскую РСЗО «Град» в Курской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.