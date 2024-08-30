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Учебники по истории России с 2025 года станут интерактивными

По словам помощника президента РФ Мединского, учебные материалы будут оснащены QR-кодами, которые перенаправят учеников на сайты музеев, архивы, фильмы и лекции.
Глеб Владовский 2024-08-30 16:18:36
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

С 2025 года учебники по истории России будут содержать интерактивные материалы. Об этом сообщил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

По его словам, они будут оснащены QR-кодами, которые перенаправят учеников на сайты музеев, архивы, фильмы и лекции. Такое отмечается, что цена за учебники будет снижена в пять раз.

«Много написано заново, много доработано было текстов, много переработано. Самое главное — предложен иной концептуальный подход», - подчеркнул политик.

Отмечается, что серия состоит из 16 томов, три из которых для среднего профессионального образования. Апробация новых учебников по истории для 5-9-х классов начнется в разных регионах РФ в сентябре этого года.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело о монопольно высоких ценах на учебники по истории против издательства «Просвещение».

#в стране и мире #владимир мединский #учебники истории #интерактивные материалы
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