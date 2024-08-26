МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФАС возбудила дело против «Просвещения» из-за цен на учебники

ФАС провела анализ финансовых результатов и ценообразования издательства.
Мария Зайцева 2024-08-26 10:34:31
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело о монопольно высоких ценах на учебники по истории против издательства «Просвещение». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что был проведен анализ финансовых результатов и ценообразования издательства. На его основе были выявлены признаки установления издательством монопольно высоких цен на продукцию.

«Служба возбудила в отношении издательства "Просвещение" дело о нарушении антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении.

В ФАС заявили о «доминирующем» положении на рынке издания учебников по истории для 10-11-х классов у «Просвещения». Если вину издательства признают, ему будет грозить штраф.

При этом служба ранее возбуждала подобное дело по ценам на учебники по истории, биологии и русскому языку. В ведомстве уведомили, что «в настоящий момент оно находится на рассмотрении».

#в стране и мире #ФАС #издательство #антимонополия #просвещение #возбудили дело
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 