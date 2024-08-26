ФАС возбудила дело против «Просвещения» из-за цен на учебники

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело о монопольно высоких ценах на учебники по истории против издательства «Просвещение». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что был проведен анализ финансовых результатов и ценообразования издательства. На его основе были выявлены признаки установления издательством монопольно высоких цен на продукцию.

«Служба возбудила в отношении издательства "Просвещение" дело о нарушении антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении.

В ФАС заявили о «доминирующем» положении на рынке издания учебников по истории для 10-11-х классов у «Просвещения». Если вину издательства признают, ему будет грозить штраф.

При этом служба ранее возбуждала подобное дело по ценам на учебники по истории, биологии и русскому языку. В ведомстве уведомили, что «в настоящий момент оно находится на рассмотрении».