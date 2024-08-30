ВС РФ за неделю нанесли массированный и 14 групповых ударов по Украине

ВС РФ с 24 по 30 августа нанесли массированный и 14 групповых ударов по Украине, сообщается в недельной сводке Минобороны России о проведении специальной военной операции.

В ходе ударов российские военные применили высокоточное оружие, включая аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные дроны. Благодаря действиям ВС РФ удалось поразить критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины. Также удары наносились по складам горючего, арсеналам, где располагались западные авиационные средства поражения и артиллерийские боеприпасы.

Кроме того, поражались цеха производства беспилотников, места хранения безэкипажных катеров, пункты дислокации националистов и иностранных наемников.

В оборонном ведомстве также сообщили об освобождении трех населенных пунктов. Как утверждают в Минобороны, ВС РФ взяли под контроль Синьковку, Константиновку и Новожеланное.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.