Forbes: в России появилась новая женщина-миллиардер

В России появилась новая женщина-миллиардер. Список богатейших женщин страны пополнила вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана Людмила. Об этом пишет журнал Forbes.

Как пишет издание, ее состояние составило один миллиард долларов. Сейчас она расположилась на шестом месте в рейтинге богатейших женщин страны. Основные активы Людмилы Коган включают контрольные пакеты акций банка «Уралсиб». Она их унаследовала от мужа в 2019 году.

Банк входит в двадцатку крупнейших банков страны и также приносит ей дивиденды. Только за июнь текущего года Коган получила около семи миллиардов рублей. Кроме того, ей принадлежит лизинговая компания и различные доли в организациях, входящих в инвестиционно-строительную группу, отмечает журнал.

Отмечается, что на первом месте в рейтинге женщин-миллиардеров страны находится основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние оценивается в 5,5 миллиарда долларов.

Ранее журнал Forbes писал, что рейтинг богатейших женщин России 2023 года возглавила глава Wildberries Татьяна Бакальчук. На втором месте оказалась Татьяна Литвиненко, а на третьем - Варвара Скоч.