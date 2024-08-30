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В Курской области пиротехники МЧС РФ нашли авиабомбу на крыше дома

По данным ведомства, специалисты за минувшие сутки обезвредили шесть боеприпасов.
Глеб Владовский 2024-08-30 15:31:04
© Фото: МЧС РФ

В Курской области специалисты МЧС России обнаружили авиационную бомбу на крыше частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что пиротехники обследовали два населенных пункта. За минувшие сутки обезвредили шесть единиц боеприпасов.

«Также были обезврежены одна противотанковая мина со взрывателем и три выстрела от гранатометов. Все боеприпасы были сброшены с беспилотников на дома и автомобили мирных жителей», - говорится в заявлении.

Отмечается, что всего с начала работ обследовано более 21 га и обезврежено около 300 взрывоопасных боеприпасов.

Ранее сообщалось об эвакуации 12 человек из «серой зоны» боевых действий в Курской области.

#в стране и мире #Курская область #МЧС России #обезвреживание
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