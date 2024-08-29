Из «серой зоны» в Курской области эвакуировали 12 человек за сутки

Двенадцать человек, оказавшихся в так называемой «серой зоне» боевых действий в Курской области эвакуированы за сутки. Это точечная работа Минобороны, МЧС и волонтеров. Людей вывозят в безопасные районы с риском для жизни. А спасенные рассказывают военным следователям о преступлениях украинских боевиков.

В первые дни нападения на Курскую область по жилым домам неонацисты били из всего, что было. Военным следователям предстоит собрать показания тысяч потерпевших, изучить гигабайты видео, на которых зафиксированы факты преступлений украинских боевиков.

Выводить людей, оказавшихся в районах боевых действий в точки эвакуации нашим военнослужащим, бойцам Росгвардии, теробороны, спасателям и добровольцам приходится, зачастую, под вражеским огнем.

Поиск людей, которые сейчас в «серой зоне» находятся без связи ведется ежедневно. Волонтер, боец теробороны с позывным Ангел один из тех, кто помогает нашим военным выводить из под огня гражданское население.

«У меня трое маленьких детей, я не хочу чтобы они видели все эти ужасы поэтому мы работаем, помогаем нашим бойцам, чтобы они побыстрее выбили эту нечисть», - поделился Ангел.

Ежедневно команде Ангела вместе с подразделениями войск группировки «Север» удается вывезти десятки тех, кто в первые дни украинского вторжения отказался покинуть свои дома, а теперь оказался заложником ситуации. И даже на выходе к точке сбора, есть вероятность получить пулю в спину от боевиков.

«Так нельзя. При чем здесь гражданский? Если ты в бой взял в руки оружие, то воюй с нормальными ребятами, которые тебе под стать, а не с детьми, с женщинами, с бабушками», - сказал боец.

В уже освобожденных селах нашим военным и волонтерам приходится заботиться не только о живых.

Части киевских формирований, которые там называют элитными, по факту выглядят карателями. А кроме них еще и наемники со всего мира, которые приехали заработать на крови.

Один из них до Курска не доехал. Наши бойцы сработали четко и его польские побратимы остались лежать на курской дороге

Военных преступников, которым удастся избежать подобной участи ждет суровый суд.

«Собираются факты преступления воинских формирований Украины. Фиксируются прилеты, разрушение гражданских объектов, насилие в отношении мирного населения. Соответственно, все эти факты фиксируются и в будущем будут положены в основу обвинения», - рассказал заместитель руководителя отдела военно-следственного управления СК РФ по Московскому военному округу Дмитрий Горяченков.

Военные следователи уже допросили тысячи потерпевших. И каждая история становится частью уголовного дела, которое так и озаглавлено «По факту нападения вооруженных формирований Украины на Курскую область». И срока давности по этому делу нет.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что ВСУ потеряли более 400 боевиков за сутки на Курском направлении. Всего неприятель с момента вторжения в Курскую область лишился до 7 450 военнослужащих.