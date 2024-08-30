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FPV-дроны нанесли сокрушительные удары по технике ВСУ под Курском

Операторы FPV-дронов зафиксировали попадание в цели. На опубликованных кадрах - уничтожение техники ВСУ.
2024-08-30 05:55:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы операторов FPV-дронов группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области. На видео подразделения БПЛА поражают боевую технику украинских националистов.

Операторы, осуществив запуск FPV-дрона, умело зашли на цели и зафиксировали попадание по противнику. После этого сменили точку базирования, чтобы остаться незамеченными для противника.

Каждый день операторы дронов-камикадзе выходят на задания. Они обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника уничтожают цели. Действуют днем и ночью. Беспилотники оснащены специальными камерами для работы в темное время суток.

FPV-дрон развивает скорость до сотни километров в час, от него практически не возможно уйти. А специалисты расчетов БПЛА могут не только управлять беспилотниками, но и перепрограммировать и ремонтировать их, а также собирать новые из различных деталей.

Ранее расчет «Гиацинта-Б» уничтожил пункт управления БПЛА украинских боевиков в зоне спецоперации. Кадры работы военнослужащих 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» показало Министерство обороны РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #FPV-дрон
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