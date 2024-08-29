Расчет «Гиацинта-Б» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в зоне СВО

Пункт управления беспилотниками ВСУ успешно уничтожен расчетом орудия «Гиацинт-Б» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что артиллеристы 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе выполнения огневых задач уничтожили замаскированную цель, а также живую силу противника. Координаты вражеских объектов были переданы расчетам разведкой артиллерийского подразделения.

«Координаты цели были переданы артиллеристам для нанесения огневого поражения. Один из расчетов "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил пункт управления и взлетную площадку вместе с расчетом», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее «Звезда» показала, как верхушка сосны спасла российских артиллеристов группировки войск «Днепр» от прямого попадания противника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.