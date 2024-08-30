МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bild: в ФРГ на заводе по производству взрывчатых веществ прогремел взрыв

В результате происшествия два человека получили ранения. Отмечается, что предприятие занимается производством ракет малой и средней дальности IRIS-T, которые поставляются на Украину.
Глеб Владовский 2024-08-30 15:01:01
© Фото: IMAGO, Marius Bulling, Globallookpress

В Германии на территории оборонного предприятия Diehl Defense прогремел взрыв. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

«По предварительным данным полиции, взрыв произошел в здании во время проверки качества на территории завода по производству взрывчатых веществ в Тройсдорфе. Два человека получили серьезные ранения. Были задействованы спасательные вертолеты, полиция и пожарная бригада», - пишет издание.

Уточняется, что в результате несчастного случая здание получило серьезные повреждения. На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, что Diehl Defense в основном производит детонаторы и воспламенители. Кроме того, в его продукцию входят и ракеты малой и средней дальности IRIS-T, которые поставляются Украине.

Ранее сообщалось об уничтожении пусковой установки ВСУ российскими военнослужащими на территории Сумской области. 

#в стране и мире #взрыв #Германия #ФРГ #пострадавшие #завод по производству взрывчатых веществ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 