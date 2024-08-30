Bild: в ФРГ на заводе по производству взрывчатых веществ прогремел взрыв

В Германии на территории оборонного предприятия Diehl Defense прогремел взрыв. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

«По предварительным данным полиции, взрыв произошел в здании во время проверки качества на территории завода по производству взрывчатых веществ в Тройсдорфе. Два человека получили серьезные ранения. Были задействованы спасательные вертолеты, полиция и пожарная бригада», - пишет издание.

Уточняется, что в результате несчастного случая здание получило серьезные повреждения. На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, что Diehl Defense в основном производит детонаторы и воспламенители. Кроме того, в его продукцию входят и ракеты малой и средней дальности IRIS-T, которые поставляются Украине.

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