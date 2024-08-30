ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 380 человек

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 380 человек. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.

Помимо живой силы, противник понес потери в военной технике. В течение суток враг потерял танк и 21 боевую бронированную машину, а также артиллерийское орудие, два миномета, станцию РЭБ и восемь автомобилей.

В оборонном ведомстве назвали потери противника с начала боев в Курской области. По данным Минобороны, потери ВСУ в личном составе превысили 7 800 человек.

Кроме того, уничтожены 75 танков, 36 БМП, 64 БТР, 507 боевых бронированных машин. Также украинская армия лишилась 53 артиллерийских орудий, 15 РСЗО, в том числе четырех HIMARS и одной MLRS, пяти ЗРК, 11 станций РЭБ и установки разминирования УР-77.

Накануне ведомство также сообщило о ситуации в Курской области. По данным Минобороны, тогда противник потерял более 400 военнослужащих за сутки боевых действий на Курском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.