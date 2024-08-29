ВСУ потеряли более 400 боевиков за сутки на Курском направлении

Противник потерял более 400 военнослужащих за сутки боевых действий на Курском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Помимо личного состава, противник понес потери в военной технике. За сутки уничтожены БМП, БТР, 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, РСЗО, миномет и 17 автомобилей.

В сводке оборонного ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ

на территорию РФ в Курской области говорится, что российские военные продолжают выявлять и уничтожать в лесных массивах украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть вглубь страны, а также наносят авиаудары по резервам противника в Сумской области.

С начала боев в Курской области потери украинской стороны составили до 7450 человек. Также за этот период противник лишился большого количества вооружения и техники, включая 74 танка, 36 БМП, 64 БТР, 52 артиллерийских орудия, 15 РСЗО, в том числе четыре HIMARS и одну MLRS.

Накануне Минобороны также озвучило потери противника за время боевых действий на Курском направлении. Как утверждают в ведомстве, ВСУ в живой силе потеряли до 7 000 человек, а также большое количество военной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.