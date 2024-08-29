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ВСУ потеряли более 400 боевиков за сутки на Курском направлении

Всего неприятель с момента вторжения в Курскую область лишился до 7 450 военнослужащих.
2024-08-29 14:06:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Противник потерял более 400 военнослужащих за сутки боевых действий на Курском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Помимо личного состава, противник понес потери в военной технике. За сутки уничтожены БМП, БТР, 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, РСЗО, миномет и 17 автомобилей.

В сводке оборонного ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ
на территорию РФ в Курской области говорится, что российские военные продолжают выявлять и уничтожать в лесных массивах украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть вглубь страны, а также наносят авиаудары по резервам противника в Сумской области.

С начала боев в Курской области потери украинской стороны составили до 7450 человек. Также за этот период противник лишился большого количества вооружения и техники, включая 74 танка, 36 БМП, 64 БТР, 52 артиллерийских орудия, 15 РСЗО, в том числе четыре HIMARS и одну MLRS.

Накануне Минобороны также озвучило потери противника за время боевых действий на Курском направлении. Как утверждают в ведомстве, ВСУ в живой силе потеряли до 7 000 человек, а также большое количество военной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #МО РФ
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