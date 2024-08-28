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Украинский «Град» разнесло «Ланцетом» в Курской области

В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили движение РСЗО «Град» ВСУ.
2024-08-28 17:39:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы, управляющие барражирующим боеприпасом «Ланцет», оставили украинских националистов без реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в Курской области.

Кадры объективного контроля, демонстрирующие поражение техники, предоставило Министерство обороны РФ. На записи показано, как в месте удара появляется вспышка.

«В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" боевая машина РСЗО "Град" боевиков ВСУ была уничтожена», - говорится в сообщении.

Вражескую РСЗО засекли в ходе разведки подразделения специального назначения группировки войск «Север».

Отметим, что ВС РФ регулярно применяют «Ланцеты» в зоне боевых действий. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинской РЛС в Сумской области и показало последствия попадания дрона.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #Курская область #МО РФ #ланцет
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