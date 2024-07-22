Венгрия пригрозила Киеву из-за блокировки поставок российской нефти

Нехватка топлива и резкий рост цен на электроэнергию - уже через несколько недель. Как прогнозирует американское издание Politico, это может стать реальностью, если ситуация с поставками российской нефти в Венгрию не будет урегулирована. После включения в украинский санкционный список на прошлой неделе компании «Лукойл», на которую приходилось как минимум половина всего объема, Будапешт грозит обращением в суд и инициирует срочные консультации с Еврокомиссией.

«Я говорил с украинским министром Кулебой. По его словам, Киев не запрещал транзит нефти, но это неправда. У Еврокомиссии есть три дня на то, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд», - пообещал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Он назвал откровенно враждебным решение Киева. С Украиной Венгрию связывает совместная граница, а в перспективе и членство ЕС. Его Будапешт пообещал заблокировать, если с Киевом не удастся договориться.

«Подобный недружественный шаг Зеленского по отношению к Орбану - это, с моей точки зрения, больше политический жест. В силу того, что Орбан явно не продемонстрировал ту риторику, в ходе своих визитов, на которую рассчитывал Зеленский», - объяснил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что поднимет тему прекращения поставок нефти по российскому нефтепроводу «Дружба» на состоявшемся сегодня в Брюсселе заседании совета министров иностранных дел. Впрочем, после визитов венгерского премьера Виктора Орбана с мирной инициативой, которую раскритиковал ЕС, шансов быть услышанным у Будапешта немного. Там потребовали понизить уровень его председательства, которое перешло к Венгрии в начале июля.

«Я созову закрытую сессию, только с участием министров, на которой мы обсудим, что произошло в течение последних недель в ходе визитов в Москву, в Киев и в Пекин премьер-министра Виктора Орбана. И речь в СБ ООН его министра иностранных дел, который обвинил ЕС в провоцировании войны. Это абсолютно неприемлемо. Мы будем обсуждать, как страны ЕС оценивают позицию страны, которая одновременно занимает пост ротационного председателя Совета ЕС», - пригрозил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В аналогичной ситуации оказалась и соседняя Словакия, которая также выступала против поставок на Украину оружия. Ее премьер Роберт Фицо не исключил, что в ответ Киев может лишиться поставок дизельного топлива из Братиславы.

«И вот сочетание этих двух событий, когда, с одной стороны, Зеленский своими руками откровенно бьет по своим потенциальным будущим соседям по Европейскому союзу, но когда встает вопрос об очередной помощи украинскому режиму, они не стесняются ее просить, даже на фоне недружественных шагов», - отметил Семибратов.

Кроме этого в ЕС обеспокоены и прекращением поставок российского газа, которые, несмотря на санкции, до сих пор кроме Венгрии и Словакии идут в Австрию и Чехию. Договор о транзите истекает 31 декабря.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, аналитик Игорь Юшков назвал маловероятным сценарий с энергетическим кризисом в Венгрии. По словам эксперта, на НПЗ чаще всего есть резерв топлива. Кроме того, помимо попавшего под санкции «Лукойла» есть и другие российские компаний, прокачивающие нефть через Украину.